Qui est Alexandre Formica, le candidat belge dans «Le Meilleur Pâtissier» 2021

Pour les dix ans de l’émission une première épreuve un peu particulière va attendre les candidats. En effet, ils seront 20 au départ pour ne finir plus que 14 après cette première épreuve de sélection. La pression est grande donc pour ce premier épisode.

Ce soir démarre la nouvelle saison du « Meilleur Pâtissier » sur RTL-TVI. Le vainqueur de cette édition anniversaire sera-t-il Belge ? Avant de le savoir, Alexandre Formica, 29 ans, originaire de Bons Villers, près de Charleroi devra faire ses preuves face à 20 candidats et au jury composé de Cyril Lignac et Mercotte.

Une passion récente

Mais pour Alexandre Formica, la compétition ne fait pas peur et participer à cette émission est pour lui un excellent moyen d’allier ses passions. Lors d’une interview accordée à 7sur7, le candidat explique que « Le Meilleur Pâtissier » est une émission qu’il suit depuis un moment déjà. « En y participant, ça me permettait de lier ma passion pour la pâtisserie et de représenter la Belgique dans une émission télévisée. C’était un peu ça mon objectif » explique-t-il au journal.

Le jeune homme explique aussi comment il s’est intéressé à la pâtisserie. Il y a quatre ans de ça, il se propose pour faire le dessert de Noël. Depuis, c’est lui qui est toujours appelé dans la famille pour s’occuper des pâtisseries et autres gourmandises sucrées. En quatre ans, le jeune homme s’est beaucoup renseigné et a peu à peu développé sa passion. Alexandre Formica a ses forces. Ce qu’il aime faire, ce sont surtout les tartes et les entremets. « J’aime aussi travailler avec le caramel beurre salé. C’est une de mes spécialités », confie-t-il à 7sur7.