George Clooney explique pourquoi il refuse de se présenter à l’élection présidentielle américaine

George Clooney est un acteur engagé politiquement, notamment au Darfour et pourtant. Malgré ses revendications et son implication dans la politique américaine, l’acteur a confié lors d’une interview à la BBC, refuser de se présenter aux présidentielles américaines.

Il explique les raisons derrière cette décision : « J’ai eu 60 ans cette année. J’en ai parlé avec ma femme. Nous travaillons beaucoup et je lui ai dit que nous devions penser aux prochaines années comme les plus belles de notre vie. Dans vingt ans, j’aurais 80 ans et c’est réel. Peu importe à quel point vous faites attention à votre corps ou à ce que vous mangez, vous avez 80 ans. Nous devons profiter de ces années et les vivre de la meilleure façon possible ».