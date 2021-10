Meghan et Harry ne participeront pas à l’hommage rendu à la princesse Diana

En juillet dernier, les deux frères se sont retrouvés pour inaugurer la statue de leur mère la princesse Diana. Des retrouvailles qui ont été scrutées par les experts royaux. À l’occasion de cette inauguration, une fête devait se tenir pour continuer à rendre hommage. Suite aux restrictions Covid, elle n’a pas pu avoir lieu et a été décalée au 19 octobre.

Cette fois-ci, de nombreuses personnalités sont attendues sauf le prince Harry et son épouse, Meghan Markle. Les raisons de cette absence sont encore inconnues. Les restrictions de voyage entre les États-Unis et l’Angleterre sont pourtant levées. Les dernières tensions entre le couple parti en exil et le reste de la famille remontent pourtant à quelques mois. Le prince Harry, qui était présent à l’inauguration était apparu brièvement mais souriant auprès de son frère. Pour ce qui est de Meghan Markle, voilà plus d’un an qu’elle n’est pas retournée en Angleterre.