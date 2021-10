Un rappeur interrompt son concert pour aider une spectatrice harcelée (vidéo)

Le rappeur a alors interrompu son concert pour s’adresser directement à l’homme en lui répétant plusieurs fois : « Laisse-la tranquille, laisse-la tranquille » avant d’ajouter le ton endurci : « Frérot, je te l’ai déjà dit une fois, respecte les femmes, respecte. Je te vois depuis tout à l’heure, fais la fête tranquillement, ok ? ».

La scène de cette intervention a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux et a été vue des milliers de fois. Après le concert, Soso Maness a repartagé la vidéo. L’auteur de la vidéo à rajouter un message par la suite sur Twitter : « Après la scène, la femme est partie à l’écart, elle était un peu sous le choc. Je crois que le mec est parti. Tout le monde disait ’Sortez-le !’. On peut dire beaucoup de choses sur ce rappeur mais tout le monde a apprécié sa réaction, il reste humain ! ».