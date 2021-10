De grosses aurores boréales après une éruption solaire massive (vidéo)

De grandes aurores boréales sont actuellement en train de se former à travers la planète suite à une éruption solaire massive datée de samedi dernier. C’est ce que constate l’Administration américaine des océans et de l’atmosphère (NOAA) qui annonce que le réseau électrique et les satellites pourraient être perturbés dans les régions les plus nordiques du globe. Le phénomène continuera aussi à produire des aurores boréales à des latitudes plus méridionales qu’à l’accoutumée.

Jusqu’à New York

Selon la NOAA, cet événement, qui a déjà commencé lundi, sera principalement visible jusqu’à la nuit du 12 octobre heure américaine. Autrement dit, le phénomène se produit actuellement en Amérique du Nord. La nuit dernière, cela a donné lieu à un beau spectacle dans de nombreuses régions du Canada, comme au Porteau Cove Provincial Park, situé près de Vancouver et à une latitude similaire de celle de la Belgique. Idem à New York, aux USA. En Europe, les aurores boréales étaient attendues dans des régions légèrement plus nordiques, non seulement en Ecosse mais aussi jusqu’au nord de l’Angleterre. Le phénomène pourrait potentiellement être encore visible dans la nuit du 13 octobre.