Des colonnes lumineuses éclairent le ciel de Saint-Pétersbourg (photos)

Pour comprendre comment cela est possible, il faut s’intéresser à ce qui se passe dans l’air. Quand il fait aussi froid que cette très fraîche nuit pétersbourgeoise, des cristaux de glace restent en suspension dans l’air. C’est ce que l’on appelle le poudrin de glace, qui se produit lorsque le ciel est dégagé. A ce moment-là, à condition que le vent ne vienne pas gâcher la fête, ces cristaux reflètent l’éclairage artificiel et grâce à un effet d’optique, l’observateur voit apparaître des faisceaux lumineux parfaitement horizontaux. Et plus les cristaux sont hauts, plus la colonne l’est aussi.