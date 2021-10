Les 20 ans de la Star Academy diffusés en léger décalage par rapport au véritable anniversaire

Le 20 octobre 2001, TF1 diffusait la toute première soirée d’un télécrochet qui fera date, Star Academy. Encore aujourd’hui, l’émission bénéficie d’une aura extraordinaire, malgré sa disparition. C’est pour cela que TF1 a organisé une spéciale 20 ans de la Star Ac’ et pour de nombreux fans, c’était sûr, cette émission serait diffusée logiquement le 20 octobre 2021. Mais finalement, non ! La première chaîne française a préféré choisir une autre date.

TF1 a ainsi jeté son dévolu sur le 30 octobre prochain, comme elle l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Pourquoi avoir choisi ce petit décalage par rapport à la date d’anniversaire de la Star Academy ? La chaîne ne le précise pas. Mais il est vraisemblable que TF1 ait préféré choisir un samedi pour attirer un maximum de téléspectateurs. Or le 20 octobre, c’est un mercredi. Un jour peu attrayant. Le public sera ainsi invité à attendre une semaine et demie de plus.