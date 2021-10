Jarry quitte TF1 pour France 2

C’est une véritable surprise : Jarry, ou Anthony Lambert de son vrai nom, va quitter TF1 pour partir sur France 2. C’est Le Parisien qui révèle l’information qui sonne comme un coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel français (PAF). Jarry était en effet extrêmement présent et populaire sur la chaîne privée. Mais France 2 a sorti l’artillerie lourde pour le convaincre de changer de camp, ce qui a fini par marcher.

Un tremplin pour le cinéma ?

Comme l’explique Jarry au Parisien, France Télévisions lui a « proposé une belle offre artistique ». « La direction de France 2 m’a dit : ‘On te veut », raconte-t-il. « On a des projets de fictions. Je vais incarner un personnage récurrent. Un père de famille ou même un tueur en série, rien n’est défini. Je veux surprendre, étonner. Il y a trois ans, ils m’avaient déjà approché, tout comme M6. Je leur avais dit non parce qu’ils voulaient uniquement me confier des divertissements. Et pas de fiction. Je veux bien endosser parfois le rôle d’animateur. Je sais chanter, danser. Mais je souhaite surtout jouer. C’est ma priorité ». Il voudrait d’ailleurs s’investir dans le cinéma à plus long terme et dit espérer une percée dans le milieu grâce aux fictions de France 2. « J’aimerais incarner des personnages à contre-emploi comme des tueurs en série, des criminels, un homme violent ou seul. J’aimerais sortir de ma peau pour être complètement un comédien », ajoute-t-il.