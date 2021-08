«Gênant», «cucul la praline»: les internautes très déçus par «Game of talents»

TF1 a bousculé ses habitudes à l’approche de la rentrée, en décalant « Koh-Lanta » du vendredi au mardi soir. Un changement rapidement critiqué par les internautes, qui ne comprenaient pas le choix de la chaîne privée. Et même si le premier épisode de l’édition All Stars du jeu d’aventure a battu des records d’audience mardi dernier, les téléspectateurs en colère ont encore réclamé, ce vendredi soir, que « Koh-Lanta » reprenne son créneau horaire classique. Car la plupart n’a pas vraiment aimé « Game of talents », le programme présenté par Jarry qui a pris la place de « Koh-Lanta ». De nombreux téléspectateurs jugent l’émission « cucul la praline », d’un « ennui total » et « gênante ».

« Dire qu’ils ont enlevé ‘Koh-Lanta’ le vendredi pour ça », écrit une internaute sur Twitter, publiant un extrait de l’émission où se produit un orchestre végétal. Le principe du jeu de Jarry est en effet de deviner le talent de dix candidats, sur base d’indices distillés dans des portraits vidéos de ces artistes (un peu à la manière de « Good singers », aussi sur TF1). Et la prestation des « musiciens végétaux », entre autres, a laissé les téléspectateurs assez dubitatifs : « Quand je vois qu’ils ont remplacé ‘Koh-Lanta’ par une émission où on voit un orchestre faire de la musique avec des légumes ».

Résultat, les internautes fans de « Koh-Lanta » sont unanimes : ils veulent le retour de leur émission favorite. « C’est vraiment gênant et le concept est claqué. Rendez-nous ‘Koh-Lanta’ », « Un seul programme est digne d’occuper le prime du vendredi soir, pas de débat possible ! », « C’était la bonne époque… Tu rentrais chez toi, fin de semaine de cours/travail et tu n’avais qu’une hâte, ‘Koh-Lanta’. C’est dommage », « Je suis déçue par Game of talents […] J’ai une pensée pour ‘Koh-Lanta’ qui a été décalé pour ‘ça’ », déplorent les téléspectateurs.