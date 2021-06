Christophe Beaugrand, Jarry, Caroline Fourest…: de nombreuses personnalités dénoncent l’homophobie dans un clip (vidéo)

Ce jeudi soir, TF1 s’est associée au ministère français de l’Egalité des Chances et de la Diversité pour publier une petite vidéo contre l’homophobie. Un message fort en plein mois des fiertés et alors que fait rage la polémique sur la loi hongroise contre l’homosexualité. Pour se faire, près de quinze personnalités ont répondu à l’appel, qu’elles viennent de la première chaîne française ou d’ailleurs, soit pour faire part de leur propre vécu, soit pour soutenir ceux qui sont discriminés.

« Si moi, je suis fier de ce que je suis, alors toi aussi tu peux »

Dans cette vidéo, on reconnaît dans les rangs de TF1 les présentateurs Christophe Beaugrand et Jarry, l'ancien candidat de The Voice Papa Drag, ou encore le comédien d'Ici tout commence Nicolas Anselmo. Mais on retrouve aussi le populaire couple de la version française de « L'Amour est dans le pré », Alexandre et Mathieu, la journaliste Caroline Fourest, la porte-parole de l'Inter-LGBT (Interassociative Lesbienne, Gaie, Bi et Trans) Clémence Zamora Cruz. La Secrétaire d’Etat à l’Egalité, Élisabeth Moreno, fait elle aussi une apparition.

Ensemble, ils racontent les insultes qu’ils doivent subir dans leur quotidien, seulement parce qu’ils aiment une personne du même sexe que le leur. Ils expliquent également la difficulté qu’ils ont parfois eu à assumer cette identité qui sort de la norme, puis comment ils ont réussi à aller au-delà des codes. Un passage qu’ils ont accompli seuls ou grâce à une autre personne, à un jeune âge ou beaucoup plus tard. Ils se disent aujourd’hui heureux et appellent à ce que la société considère leur orientation sexuelle sans y apporter de jugement, tout comme il n’y a aucun traitement particulier pour ceux qui ont les yeux marrons ou les cheveux raides. « Si moi, je suis fier de ce que je suis, alors toi aussi tu peux », concluent-ils en chœur.