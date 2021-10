Eddy de Pretto révèle comment sa mère a voulu le dissuader d’être artiste: «Oublie la chanson» (vidéo)

Ce mercredi 13 octobre, Eddy de Pretto était l’invité d’En Aparté, sur Canal+. Parmi les thèmes abordés, il y a celui de sa maman, dont il parle dans une de ses chansons, « Mamère ». Il confie par exemple qu’à la sortie de ce titre, « ça a été tout un processus d’expliquer à ma mère que justement il y avait du romancé, de l’écriture et que tout n’était pas copié au texte ». Mais ce n’est pas le seul blocage auquel Eddy de Pretto a dû faire face avec sa mère lorsqu’il était question de sa carrière artistique. Il explique ainsi qu’elle ne voulait pas qu’il fasse sa vie dans ce milieu-là, ce qu’elle lui a fait comprendre avec des mots très durs.

Comme il le raconte sur Canal+, l’ambiance familiale pouvait être assez austère chez lui. « On ne parle pas, on ne se fait pas de câlins, pas de bisous, c’est très froid. On avance, on doit être fort à l’école parce que la vie ne nous a jamais épargné », a-t-il confié sur ce climat particulier. Puis il y a les mots de sa mère quant à sa carrière artistique : « Et d’ailleurs tu n’arriveras jamais à changer de milieu. Tu resteras dans notre milieu. Oublie les scènes, oublie la chanson, ce n’est pas pour nous… ». « Mais moi, je pensais tout le contraire. Comment c’est possible que l’on puisse me dire des choses comme ça ? », se demande encore le chanteur. Sa mère a néanmoins l’a néanmoins inscrit à la MJC (maison de la jeunesse et de la culture) du quartier, ce qui lui a permis d’y passer beaucoup de temps... d’où sa carrière artistique. « Je ne sais pas si maintenant, elle s’en mord les doigts mais en tout cas, elle se dit ‘Ça lui a donné la mauvaise idée pour vouloir faire sa vie’ ».