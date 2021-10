Un acteur de Star Trek critique le vol spatial de William Shatner: «C’est un cobaye»

Mercredi 13 octobre, William Shatner, l’emblématique Capitaine Kirk de la série « Star Trek » est devenu à 90 ans la plus vieille personne à voyager dans l’espace. Une expérience que le principal intéressé a adorée et qu’il a décrite comme la plus belle de toute sa vie. Si la symbolique et le record de ce nouveau voyage ont pu impressionner, tout le monde n’a pas accueilli ce voyage avec enthousiasme.

Dans une interview, le prince William, duc de Cambridge, a d’ailleurs vivement critiqué cette mode des voyages dans l’espace menés par des milliardaires alors qu’il y a tant à faire sur terre en matière de réchauffement climatique. Et un ancien camarade du capitaine Kirk à bord du vaisseau Entreprise avait lui aussi des choses à dire. George Takei, interprète de Hikaru Sulu dans la série, n’a pas particulièrement apprécié « l’exploit » de son ancien capitaine.