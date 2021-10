Le coup de gueule de la reine Elizabeth II alors que son micro est encore ouvert

Une réaction suite à celles de Charles et William

Ses remarques font écho à l’appel de son fils, le prince Charles à l’attention des dirigeants pour « agir sur le terrain » sur les thématiques de l’environnement. Le prince William est aussi intervenu pour demander plus d’actions et moins de « belles paroles ». Il avait notamment pointé du doigt la course au tourisme spatial et déclarant que « les plus grands cerveaux et esprits de ce monde (devraient) essayer avant tout de réparer cette planète ». Cette remarque a été relevée par la présidente du Parlement à la Reine qui a répondu en souriant : « Oui, j’ai lu (des choses) là-dessus ».

La reine Elizabeth II, le prince Charles et le prince William seront présents aux événements de la COP26 qui sera centrée sur les démarches à engager pour réduire les émissions de carbones. Ils devront aussi inciter les pays riches à débloquer des sommes importantes pour aider les pays les plus pauvres à suivre cette transition. À l’approche de la COP26, plusieurs dirigeants n’ont pas encore confirmé leur présence : le président chinois Xi Jinping, le dirigeant russe Vladimir Poutine ainsi que le Premier ministre indien, Narendra Modi.