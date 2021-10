Une jeune femme donne naissance dans une pizzeria à Rennes

Inquiète, elle s’est alors rendue dans une pharmacie pour trouver de l’aide. Son accouchement était prévu 10 jours plus tard. Une fois à la pharmacie, la maman raconte que la pharmacienne lui a conseillé de rentrer chez elle au plus vite. Finalement le temps a manqué. Emma s’est rendue dans l’établissement le plus proche, une pizzeria pour aller aux toilettes. En quelques minutes, sa fille est née. Le personnel s’est précipité pour aider Emma et sa fille, Mariam. Rapidement, les pompiers sont arrivés et ont emmené la maman et l’enfant à l’hôpital pour s’assurer que tout allait bien.

Une naissance filmée par les caméras

Pour le patron de la pizzeria, ce fut la surprise quand il a visionné les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance. « On voit la maman sortir des toilettes, paniquée, et une serveuse l’asseoir sur une chaise. Ensuite, c’est comme dans un film : un couple entre dans le restaurant et le monsieur dit « je suis médecin ! » Il a juste le temps de demander aux salariés de réchauffer des linges propres que la tête du bébé sort ».

Un peu plus tard, le patron de la pizzeria a contacté la maternité pour savoir comment allaient la maman et le bébé. Quelques jours plus tard, le couple a répondu via un post Facebook et une photo de la petite Mariam. Pour le patron de l’établissement, cet événement est l’occasion de faire un geste pour la petite fille. Il a alors demandé conseil à sa femme. « Elle m’a dit d’offrir des pizzas à vie à la petite, qui se dira à chaque fois qu’elle passera devant le restaurant, qu’elle est née ici. Elle deviendra peut-être notre égérie ? » s’exclame-t-il.