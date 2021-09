Echangées à la naissance, Melissa et Caterina sont finalement élevées ensemble

C’est la hantise de tous les parents : que son bébé soit échangé avec un autre à la maternité. Et c’est ce qui est arrivé aux familles Caporiccio et Fedora le 1er janvier 1998 à Mazara del Vallo, un port de pêche en Sicile.

Ce n’est que trois ans plus tard, en allant chercher sa fille, Melissa, à la crèche que Marinella Alagna constate qu’une autre petite fille ressemble bien plus à ses deux autres enfants que Melissa.

Prise d’un doute, la jeune mère contacte Gisella Fodera, la mère de Caterina dont les traits ressemblent étrangement à ceux de la famille Alagna. « J’ai reconnu la mère de Caterina de la maternité et j’ai eu des soupçons », confie-t-elle au Daily Mail. « Quinze jours plus tard, nous avons fait des tests ADN et j’ai perdu la tête. C’était trop surréaliste, trop impossible. »

La décision d’échanger leurs enfants n’a cependant pas été une évidence tout de suite pour les parents. « Je défie quiconque d’élever une fille pendant trois ans et de l’abandonner pour une simple erreur », a commenté Gisella Fodera au Daily Mail.

Alors pour continuer à voir leur fille de cœur, les familles ont tout simplement décidé de se rapprocher et d’élever leurs filles ensemble. « Nous sommes un phénomène. Nous avons huit grands-parents, deux pères et deux mères », a déclaré Caterina.

« Aujourd’hui, elles sont plus des jumelles que des sœurs et il y a une sorte d’amour qui lie les deux familles », a déclaré Maura Caporiccio, l’auteure de Sisters Forever … un livre inspiré de l’histoire de Caterina et Melissa.