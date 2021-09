Voici pourquoi le 23 septembre est un jour propice à un pic annuel de natalité

Ce jeudi, il pourrait y avoir plus de naissances qu’à l’accoutumée. C’est en tout cas ce que disent les statistiques. En France, l’Institut national d’études démographiques (Ined) remarque ainsi que le 23 septembre, il y a en moyenne 5% de natalité en plus comparé au reste de l’année. En Belgique, certains 23 septembre se sont montrés particulièrement prolifiques (comme en 2008, 2014, 2010 et 2011). Pour les démographes, cela est parfaitement logique.

Bonne année et bon accouchement !

Si on retourne neuf mois en arrière, c’est-à-dire au moment de la conception, on trouve… les fêtes de fin d'année. Et manifestement, au Nouvel An, ça s’active ! Au-delà de cela, l’Ined émet deux hypothèses pour expliquer ce phénomène. Soit « les couples qui ne se protègent pas car ils souhaitent avoir des enfants sont peut-être plus nombreux à avoir des rapports sexuels ce soir-là », soit « il y a peut-être moins de vigilance contraceptive dans ce moment de festivité ». Autrement dit, après une bonne soirée où l’alcool a coulé à flot, il est peut-être plus facile d’oublier le préservatif ou la pilule. Le Parisien remarque d’ailleurs qu’un pic d’interruptions de grossesse a lieu en janvier-février.