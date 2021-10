La danse engagée de Greta Thunberg (vidéo)

La jeune militante pour l’environnement, Greta Thunberg, a surpris les spectateurs venus pour assister au Climate Live à Stockholm samedi 16 octobre. Greta Thunberg est arrivée sur scène pour non pas délivrer un discours mais plutôt une prestation. Accompagnée d’un autre militant et co-organisateur de l’événement, la jeune femme s’est mise à chanter et danser sur l’un des tubes des années 80’ « Never Gonna Give You Up » de Rick Astley.

L’événement était organisé pour mobiliser et sensibiliser sur l’urgence climatique avant la COP26 qui se tiendra à Glasgow du 1er au 12 novembre prochain. La jeune femme a décidé de promouvoir l’humour par le choix de cette chanson. En effet, le tube des années 80 est surtout devenu un « meme » ces dernières années dans la culture web.