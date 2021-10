Ryan Reynolds met sa carrière sur pause

« Chanter, danser et jouer dans un bac à sable avec Will Ferrell (autre acteur vedette de Spirited) m’a permis de réaliser de nombreux rêves. [...] Travailler avec un groupe de créateurs et d’artistes aussi talentueux me manquera », ajoute-il. « De nos jours, la gentillesse compte autant que le talent. J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui sont emplis des deux ». La publication a été likée sur Instagram par près de 1.900.000 de personnes.

Son épouse, l’actrice Blake Lively, avec qui il a eu trois filles, a par ailleurs commenté sous forme de blague, comme à son habitude : « Michael Caine l’a fait en premier » (l’acteur de Dark Knight ayant lui aussi annoncé qu’il allait probablement faire une pause dans sa carrière). Les fans pourront néanmoins encore profiter de plusieurs sorties avec Ryan Reynolds. Outre Spirited, dont la date de sortie reste inconnue, il apparaîtra dans Red Notice qui sortira le 12 novembre prochain sur Netflix, et dans The Adam Project, là aussi avec une sortie prévu sur Netflix mais début 2022.