La société Miss France attaquée en justice car jugée sexiste

Ce lundi soir, l’association Osez le féminisme a annoncé avoir saisi les prud’hommes à l’encontre du concours Miss France. Selon trois femmes qui se sont jointes à la plainte, elles ont dû renoncer à s’y présenter parce qu’elles ne correspondaient pas aux critères des organisateurs. Des prérequis jugés « discriminatoires » et « sexistes » qui valent aujourd’hui à la société Miss France de se retrouver devant la justice française.

Des critères condamnés par le Code du travail?

Parmi les fameux critères, on trouve notamment le fait qu’il faille mesurer au moins 1,70 m, être célibataire et être «représentative de la beauté», notamment en ne portant pas de tatouage visible ou de piercing. Pour la plainte, le concours « utilise des femmes pour fabriquer un programme audiovisuel extrêmement lucratif tout en bafouant le droit du travail », au vu du contrat de travail signé entre les participantes et les organisateurs. En France, le Code du travail interdit pourtant que tout recrutement soit basé sur des critères liés « aux mœurs, à l'âge, à la situation de famille ou à l'apparence physique », explique à l’AFP l’avocate d'Osez le féminisme, Violaine De Filippis-Abate.

L’accusation espère qu’avec cette affaire, les prud'hommes finiront par obliger le concours de supprimer ces clauses discriminatoires. L’association Osez le féminisme estime par ailleurs que le concours a « un impact négatif et rétrograde sur l'ensemble de la société ». La société Miss France n’a pas souhaité répondre aux questions de l’AFP. Cela représente une première épreuve pour Alexia Laroche-Joubert, qui vient à peine de devenir présidente de la société et qui a annoncé vouloir moderniser le concept. La justice française ne devrait pas se décider avant la date de la prochaine édition, qui doit avoir lieu le 11 décembre à Caen, ville natale de l’actuelle Miss France, Amandine Petit.