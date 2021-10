Les images impressionnantes de l’éruption du volcan Aso au Japon (vidéo)

Les images restent cependant saisissantes. En quelques minutes à peine, des colonnes de cendres noires se sont dessinées au dessus du volcan et se répandant rapidement sur terre.

Au Japon, le volcan du mont Aso est entré en éruption ce mercredi 20 octobre. C’est l’un des plus vastes volcans du Japon. Lors de cette éruption, les cendres ont été projetées à plus de 3.500 mètres d’altitude selon les médias locaux. Pour le moment, aucune victime n’est à déplorer.

Les habitants de l’île de Kyushu ont été mis en garde par les services météorologiques. Les coulées de lave et de cendres ont été constatées dans un rayon de 2 kilomètres autour du cratère. Une conférence de presse télévisée a été donnée par Tomoaki Oazaki, responsable de l’agence de météorologie japonaise pour avertir des dangers, notamment des « gros rochers et aux coulées de matériaux pyroclastiques ».

Le volcan du mont Aso est l’un des plus actifs du Japon. Dernièrement, le volcan s’était réveillé en 2016 après une période de sommeil de 19 ans. L’archipel nippon est une zone sensible aux tremblements de terre et à l’activité volcanique puisqu’il est situé sur la « ceinture de feu », une expression qui désigne les grands points de rencontre des plaques tectoniques.

Le Japon comptabilise plus d’une centaine de volcans actifs sur son territoire dont la moitié est surveillée constamment.