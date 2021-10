Ce samedi 16 octobre, une énorme et rare trombe marine est apparue à Cienfuegos, une ville au centre-sud de Cuba. Selon le centre météorologique local, elle a tourbillonné entre 16h50 et 17h00 heure locale, attirant les regards de toute la population de la localité. Beaucoup d’entre eux ont filmé la scène avec leurs caméras.