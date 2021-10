Un garçon perturbe une audience du pape et demande à avoir sa calotte (vidéo)

Ce 20 octobre, l’audience hebdomadaire très policée du pape François a fait l’objet d’une grande attention. Non pas que le discours religieux était très différent cette fois-ci mais parce qu’un jeune garçon, un dénommé Paolo, est monté sur l’estrade et est devenu le centre d’attention. D’abord assis sur une chaise, il n’est pas resté longtemps tranquille et avait besoin d’exprimer son envie de bouger, pour le plus grand plaisir de l’assemblée.

Un zucchetto s’il-vous-plaît ?

Dans un premier temps, il s’est approché du pape et a commencé à sautiller devant lui en lui tenant les mains, avec l’envie manifeste de jouer, qu’importe qu’il soit dans la grande salle Paul VI du Vatican. Le souverain pontife rit et la sécurité n’intervient pas.