«Miss France» traité de «has been» par la ministre de l’Égalité, Élisabeth Moreno

Le plus vieux concours de beauté du monde nécessite-t-il un sérieux dépoussiérage ? C’est en tout cas ce qu’a l’air de penser la ministre française chargée de l’Égalité femmes-hommes. Lors d’un passage à la télévision, dans l’émission « Face aux territoires », Élisabeth Moreno s’est laissée aller au commentaire envers le concours.

« Je pense que Miss France fait partie de nos traditions, de notre culture. Ce qui m’interroge ce sont les règles, que je trouve complètement has been. Pourquoi une Miss France ne pourrait pas être une maman ? Pourquoi est-ce qu’une Miss France ne peut pas faire d’ironie ? Pourquoi est-ce qu’une candidate à Miss France qui pose les seins nus pour lutter contre le cancer du sein est exclue ? Pourquoi une Miss France ne pourrait pas être une maman ? Je trouve que les règles sont complètement has been et il est grand temps qu’elles changent » a donc annoncé jeudi soir la ministre.