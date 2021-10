Un taximan agresse une blogueuse belge en voiture à Bruxelles

La jeune femme, scandalisée partage son expérience dans les tunnels de Bruxelles. « Il y avait deux bandes et à un moment, tout se rabat sur une bande. Donc tout le monde se range gentiment sur la bande de droite, je fais pareil dès que je vois le panneau. Là, le taximan est passé à fond à côté de moi à gauche en frôlant ma voiture, juste pour dépasser une voiture » commence-t-elle. Elle continue l’histoire : « La camionnette devant moi l’a vu, et s’est mise en travers de la route pour ne pas qu’il lui passe devant, pas de ma faute que je sache. Et moi, bien évidemment, je ne l’ai pas laissé passé. Juste pour ça, le mec a voulu me tabasser ».

Des menaces proférées

La tension est très vite montée. Claire Marnette explique qu’elle s’est alors rendue compte que le taximan s’était mis à la suivre : « J’ai vu qu’il me suivait ensuite, je ne suis pas sortie là où je devais sortir car j’ai vu que c’était embouteillé. J’ai continué dans les tunnels en accélérant pour le semer. J’ai fait semblant d’aller à droite pour sortir puis à la dernière seconde, j’ai traversé les quatre bandes pour tourner à gauche. Je n’ai pas pensé que j’allais être bloquée par un feu avec des voitures devant moi. Et il a réussi à me suivre jusque-là. Je n’imagine même pas ce qu’il se serait passé au vert ou si je ne l’avais pas vu et que j’avais la fenêtre ouverte ».

À ce moment là, la jeune femme a filmé la situation avec le chauffeur de taxi. Elle partage la vidéo dans sa story Instagram mais précise qu’elle n’a pas diffusé toute la vidéo pour ne pas montrer le visage de l’homme. L’homme est sorti de sa voiture pour aller frapper à la fenêtre de la voiture de la jeune femme et les a suivi à pieds. « Bref, nous allons bien, j’ai réussi à sortir de là assez vite et à le semer et on se remet tout doucement. Je suis certaine qu’en plus, il doit être fier d’avoir foutu la trouille à une petite nana » raconte-t-elle à ses followers.

De nombreux cas similaires

Ce qui ressort aussi de cet événement, c’est bien la quantité de messages que la jeune femme a reçue de la part d’autres conducteurs et conductrices. Claire Marnette a lancé un sondage pour avoir une idée de nombre de personnes qui ont déjà été victimes de ce genre d’agression. Il en est ressorti que la moitié des personnes sondées ont été confrontés à ce genre d’agression. « À vous lire, il faudrait faire profil bas et se laisser faire pour éviter les emmerdes. C’est la triste réalité, le plus fort, ou fou l’emporte finalement » ajoute-t-elle dépitée.

La jeune femme explique que le numéro de plaque du taxi et le visage de l’homme ont bien été enregistrés : « Dans la suite de la vidéo que j’ai coupée, on voit très bien son visage : ses yeux font peur, c’est à glacer le sang et on a filmé sa plaque et j’ai tout ce qu’il faut pour aller porter plainte ». Avant de conclure sa story, Claire Marnette souhaite mettre les personnes en garde : « Ne roulez pas les fenêtres ouvertes, restez attentives aux voitures qui vous suivent ». Enfin elle souhaite que les autres automobilistes soient aussi plus réactifs pour venir en aide dans ce genre de situations : « Par pitié, si vous êtes témoins de ce genre d’agression, allez aider les gens. J’étais dans la file à un feu rouge, personne n’est sorti de sa voiture pour nous aider. Personne ne bougeait. Par pitié, bougez et aidez car vous ne pouvez pas laisser des gens se faire agresser comme ça dans la rue si vous en êtes témoins ».

Dans la soirée du vendredi 23 octobre, la jeune femme a reçu le message d’une personne qui était dans le taxi en question. Il semblerait que le chauffeur soit un conducteur Uber. Après sont altercation avec la jeune femme, le chauffeur s’en est ensuite pris à un autre conducteur.