Georges-Louis Bouchez victime d’un accident sur le circuit de Spa-Francorchamps

Aux alentours de 00h30 cette nuit, Georges-Louis Bouchez a été victime d’un accident sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Fan de course automobile, le président du MR participait aux 24h 2CV, lorsque sa voiture a été percutée par un ou deux autre(s) véhicule(s).

L’information a fuité dans la presse ce dimanche matin, et le libéral s’est donc exprimé sur le sujet personnellement, via les réseaux sociaux. Il a donc raconté que le choc a envoyé sa voiture « dans le mur à 150 km/h ». Un mur de pneus, heureusement, ce qui fait que Georges-Louis Bouchez n’a pas subi de blessures graves, même s’il a tout de même été emmené au CHR de Verviers. « Après les examens nécessaires, je suis sorti de l’hôpital durant la nuit, sans la moindre difficulté ou conséquence », a commenté « GLB » pour rassurer tous ceux qui s’inquiétaient de son état. « On est reparti », a-t-il conclu après avoir remercié le personnel du circuit ardennais et celui de l’hôpital verviétois.