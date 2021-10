L’Église en enfer

Il ne faudra pas attendre de le vérifier dans un autre monde : l’enfer existe bel et bien. Et c’est l’Église catholique qui, sur notre bonne vieille Terre, l’a créé. Elle y est entrée et n’est pas près d’en sortir. Rarement sa situation se sera montrée aussi périlleuse. Malgré les efforts et les paroles apaisantes du valeureux pape François – qui aurait dû être élu bien plus tôt et bien plus jeune par le Conclave –, l’Église continue à montrer un visage sectaire et intolérant à l’égard des homosexuels, des divorcés, des couples procréant en dehors des liens du mariage… Plutôt...