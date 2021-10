«Koh-Lanta»: la destination de la prochaine saison dévoilée

« Koh-Lanta » quitte la Polynésie française pour de nouveaux horizons, après y avoir fait deux saisons. Denis Brogniart a laissé quelques indices sur Instagram notamment pour faire deviner cette nouvelle destination aux téléspectateurs. La prochaine saison régulière de « Koh-Lanta » aura lieu en Asie. Plus précisément, le tournage aura lieu aux Philippines selon les informations du FigaroTV.

Les Philippines font réver beaucoup de personnes dont Alexia Laroche-Joubert, présidente d’Adventure Line Productions, qui produit « Koh-Lanta » sur TF1. Elle avait déclaré en mars dernier espérer que le jeu se déroule de nouveau dans cette partie de l’Asie. Le FigaroTV précise que la nouvelle saison pourrait avoir lieu plus précisément aux îles Calamian, dans la province de Palawa, au nord-ouest des Philippines, entre la mer de Chine méridionale et la mer de Sulu.

Ce n’est pas la première fois que la production pose ses caméras dans la région. En 2007 déjà, une saison s’était déroulée sur l’île de Palawan et la suivante sur la péninsule de Caramoan. Enfin en 2012 et 2013, la production y était retournée, à Caramoan, Palaui Island et Cagayan.