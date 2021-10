Échange tendu entre JoeyStarr et Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de «C à vous», Pascal Obispo déstabilisé (vidéos)

Anne-Elisabeth Lemoine commence la présentation du livre en expliquant l’importance du père dans le récit : « Ce livre c’est aussi le portrait de votre père Jean qui vous a élevé seul, un dragueur de compétition, sapé comme un milord qui passe des heures à s’épiler dans la salle de bains et qui écoute la valise RTL en espérant d’être appelé, joue au tiercé et vous adresse à peine la parole. Égoïste, cruel, taiseux, violent, vous vivez seul avec lui à portée de mains, dans la peur de la rouste. Chez les Morville, on apprend les tables de multiplication à coup de ceinture ». Mais il semblerait que ce temps était trop long pour JoeyStarr qui commence à la couper pour réagir.

JoeyStarr était invité sur le plateau de « C à vous » sur France 5 hier soir, pour parler de livre autobiographique « Le petit Didier ». Dans ce livre, la star se confie sur son enfance et ses rapports avec la drogue mais aussi avec son père violent. Pendant la présentation du livre, Anne-Elisabeth Lemoine souhaite poser des questions à son invité et apporter ses commentaires, mais l’échange entre les deux devient un peu chaotique.

Anne-Elisabeth Lemoine ne lui laisse pas le temps et lance au chanteur : « Laissez-moi finir ! ». Finalement JoeyStarr va reprendre la présentation en main et présente son père : « Mais en fait ce qu’on ne dit pas aussi c’est qu’il était très bricoleur, il cuisinait, il était très inventif, enfin voilà. Surtout, il arrive d’un milieu rural, il est issu du mouvement du BUMIDOM, et le mec il se prend un peu tout ça sur la gueule et surtout il… »

Pendant ce temps-là, Anne-Elisabeth tente à plusieurs reprises de reprendre la parole sans succès, avant d’arriver à glisser pour un court instant « Voilà, vous ne m’avez pas laissée… », une phrase que la présentatrice n’aura pas l’occasion de finir puisque JoeyStarr reprend : « Il se retrouve avec un gosse à élever quoi, et il n’a pas compris qu’avoir des enfants, à un moment donné, tu deviens le second rôle de ta vie quelque part. (…) Je ne veux pas du tout qu’on fasse de moi un enfant du placard, on n’a pas du tout fait quelque chose de victimaire. On a voulu raconter les tribulations d’un petit garçon dans les années 70 ».

Enfin Anne-Elisabeth Lemoine reprend : « À aucun moment vous vous dressez contre lui, mais vous faites l’anguille, il vous interdit plein de choses et vous les faites quand même ». JoeyStarr répond sèchement, sûrement un peu perdu dans l’échange : « C’est le propre de la jeunesse non ? (…) Bah réponds moi Babeth, merde, j’ai l’impression de parler tout seul ».

Pascal Obispo déstabilisé

Mauvaise compréhension ou tension sur le plateau ? Il n’en reste pas moins que l’émission a continué son court. Cependant, c’est Pascal Obispo, deuxième invité qui s’est par la suite mélangé les pinceaux. Il était invité pour la présentation de son album-hommage « France », reprenant les chansons inédites qu’il a écrites et composées pour France Gall. Au moment d’interpréter un medley de ses morceaux, l’artiste s’est arrêté en plein milieu de « Sa raison d’être ». Le chanteur admet s’être trompé mais a tout de suite repris sa prestation, sans erreur cette fois, sous les encouragements d’Anne-Elisabeth Lemoine.