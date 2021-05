Le tournage «C à vous» interrompu par un voisin en colère (vidéo)

Comme chez nous, les Français peuvent depuis une dizaine de jours profiter à nouveau des terrasses. Et pour l’équipe de « C à vous », cet assouplissement en matière de règles sanitaires signifie la reprise des dîners avec les invités. Cependant, pour réduire un maximum le risque d’infection au coronavirus, Anne-Élisabeth Lemoine reçoit ses invités en extérieur, dans un jardin proche des studios de l’émission.

Mais l’inconvénient d’être hors studio, c’est qu’il y a des voisins, comme l’a rappelé Bertrand Chameroy dans l’émission du 28 mai. Le chroniqueur a ressorti les images du tournage des jours précédents, sur lesquelles on entend un habitant des alentours se plaindre du bruit sur le plateau en plein air.

« Depuis que nous dînons en extérieur, on ne s’est pas fait que des amis. Pendant l’émission, les magnétos sont diffusés un poil trop fort et ça ne plaît pas trop à nos voisins, qui ne se sont pas gênés pour nous le faire savoir… de façon assez calme », a ironisé Bertrand Chameroy, avant de lancer la séquence où le voisin agacé crie plusieurs fois « Moins fort ! » à l’équipe de « C à vous ».