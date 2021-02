Tension entre l’avocat de Richard Berry et Anne-Elisabeth Lemoine dans «C à vous»: «Qu’ils prennent un bon avocat»

Ce changement de programme date du 12 février, mais Hervé Temime ne l’a pas digéré, et est revenu sur le sujet devant l’équipe d’Anne-Elisabeth Lemoine mardi. Cette dernière, qui n’était pas certaine du lien entre la déprogrammation du film et l’enquête ouverte à l’encontre de Richard Berry , a alors contacté France 3 pour avoir une explication. Celle-ci est arrivée rapidement et l’animatrice l’a lue sur le plateau : « Afin de ne pas perturber les démarches juridiques dont la presse se fait l’écho entre Richard Berry et sa fille, et en accord avec les ayants droit, France 3 décale le téléfilm ‘La loi de Damien’ ».

La tension était donc bien palpable sur le plateau, d’autant plus qu’Hervé Temime ne s’est pas arrêté là, puisqu’il s’en est pris à Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen ensuite : « Et vous, lorsque je vous ai appris ça, vous étiez stupéfaits ! Cela vous paraissait délirant qu’on ait pu déprogrammer ainsi. Et bien c’est ce qui s’est passé […] Vos visages étaient plus éloquents que ma meilleure plaidoirie ». Coupant la parole plus tard à la présentatrice, il lui a également asséné ceci : « Je ne vous demande pas votre avis, vous êtes là pour me poser des questions, pas pour me répondre ».