La famille Berry se déchire après les accusations d’inceste et des stars s’en mêlent

Dans un communiqué, elle dénonce des « accusations invraisemblables ». « Je réfute et je conteste avec force l’existence de tels faits. Durant une courte vie commune et à l’occasion de droits de visite restreints de Richard Berry sur sa fille, je n’ai jamais constaté des comportements inappropriés de celui-ci sur Coline. Je suis sidérée et profondément blessée d’être prise à partie dans un règlement de comptes familial », écrit-elle.

Quand la scission de la famille divise aussi les stars

Rapidement après l’éclatement de l’affaire, Marilou Berry a de son côté soutenu sa cousine. Dans Le Monde, elle a affirmé qu’avec son père Philippe Berry, « on a été les seuls vraiment de la famille à prendre parti et à garder le contact avec Coline et à ne pas dire qu’elle était folle ». Un soutien qu’elle dit tenir depuis sept ans, lorsque Coline Berry a commencé à évoquer l’affaire au sein de la famille.

Marilou Berry a également partagé en story une publication du collectif « Nous Toutes » avec les mentions « Soutien à Coline Berry » et le hashtag #MeTooInceste. Ensuite, c’est à la mère de l’actrice, Josiane Balasko, de faire de même sur son compte Instagram. Mais ici, une riposte inattendue est venue… de Carla Bruni. Bien qu’elle n’appartienne pas à la famille, elle a commenté à la publication de Josiane Balasko : « Parce que vous êtes certaine que son père est coupable ? ». Une réaction qui a fortement divisé les internautes.

L’émission TPMP de Cyril Hanouna a débattu l’affaire et parmi les personnalités sur son plateau, une autre célébrité a également tenu à faire valoir sa position : Benjamin Castaldi. S’il ne réagit pas sur le fond de l’affaire, il fait valoir son malaise : « quand on est connu, et je ne dis pas ça parce que je le suis, il faut être très vigilant, parce que un jour ou l'autre, ça peut nous remonter à la figure, dans le bon sens comme dans le mauvais, et moi ça me fout la trouille », dit-il. « Ça doit tous nous faire réfléchir à la façon dont on se comporte avec les enfants, même quand on pense que ça n'est pas grave ! Ce sont des jeunes filles, une qui a 16 ans, l'autre à 20 ans, et parfois quand je fais pas gaffe, Aurore me rappelle à l'ordre, 'Benjamin fais gaffe !', et elle a complètement raison. Il faut tous qu'on soit vigilants. Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux dans cette histoire, mais parfois les adultes on peut avoir des comportements qui parfois se transforment en vérité, ou parfois en fantasme ».