Joséphine Berry prend la défense de son père après les accusations d’inceste: «Il n’y a jamais eu aucune ambiguïté»

Le 25 janvier dernier, révélait Le Point il y a quelques jours, Coline Hiegel Berry, fille aînée du comédien Richard Berry, a déposé une plainte à l’encontre de son père. Aujourd’hui âgée de 45 ans, elle accuse son père d’inceste lors qu’elle était mineur et dénonce « des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur ». Une enquête à l’encontre de Richard Berry est ouverte depuis le dépôt de la plainte, mais celui-ci dément toutes les accusations de sa fille.

« Je n’ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses. Même répétées cent fois, par voie de presse ou par tout autre moyen, elles ne sont rien d’autre qu’un mensonge », s’était-il exprimé, entre autres, assez rapidement après la publication des informations du Point. Jeane Manson, sa femme à l’époque des faits décrits par Coline Berry, est elle aussi mise en cause dans les accusations d’inceste, qu’elle réfute : « Je dénonce cette inquisition malsaine ». « Jamais durant une courte vie commune et à l’occasion des droits de visite restreints de Richard Berry sur sa fille, je n’ai constaté des comportements inappropriés de celui-ci sur Coline », avait-elle encore précisé dans un communiqué transmis à l’AFP.

Cette fois, c’est au tour de Joséphine Berry de contrer les dires de sa demi-sœur. Dans une longue enquête sur le sujet publiée par Le Monde, l’une des plus jeunes filles de Richard Berry assure qu’« il ne s’est jamais rien passé, il n’y a jamais eu aucune ambiguïté » avec son père. Joséphine Berry, 29 ans, avait d’ailleurs pris contact avec le quotidien français pour demander que l’enquête sur cette histoire, car selon elle, ce sont « choses qui ne regardent personne d’autre que mon père et ma sœur et les gens qui sont impliqués dans la famille ».