«C à vous»: Anne-Elisabeth Lemoine se réconcilie avec ses voisins (vidéo)

Après des débuts un peu houleux lors du démarrage des émissions en plein air, les voisins semblent mieux tolérer la présence de l’émission « C à vous » en extérieur.

Depuis le 19 mai, Anne-Elisabeth reçoit ses convives de « C à vous » en extérieur, dans les jardins proches du studio. Une initiative agréable qui permet de changer de décor et de profiter du retour des beaux jours. Cependant, qui dit extérieur, dit des voisins. Le 28 mais dernier, le chroniqueur Bertrand Chameroy précisait aux téléspectateurs que les relations avec le voisinage n’étaient pas au beau fixe. Ces derniers se plaignaient du son trop élevé sur le plateau.

Lors du live du 7 juin dernier, la situation semble avoir évolué. Autour de la table se trouvaient Mathilde Seigner, Josiane Balasko et le chanteur Hervé. Ce dernier venait d’ailleurs de finir une prestation devant des invités conquis, les voisins aussi qui se sont rassemblés à la fenêtre. « Bonsoir chers voisins ! Ouais, on a le droit à un coucou, le contact est établi ! » s’est empressée de dire Anne-Elisabeth en faisant de grands signes. On entend tout de même Patrick Cohen dire derrière : « Ne t’emballe pas ».

L’enregistrement de l’émission se fait désormais dans un immeuble de l’avenue de Breteuil dans le VIIe arrondissement de Paris et non plus rue Oberkampf dans le XIe arrondissement.