Affaire Baldwin: Nicolas Cage s’est emporté contre l’armurière en chef lors d’un précédent film

Dernièrement, il a été rapporté que l’acteur Nicolas Cage avait déjà eu un incident avec la jeune femme. En effet, l’été dernier, Hannah Gutierrez-Reed et Nicolas Cage étaient présents tous les deux pour le tournage de « The Old Way ». Pendant ce tournage, l’acteur se serait fortement emporté contre la jeune femme après qu’elle ait fait preuve d’inattention lorsqu’elle manipulait des armes.

The Wrap rapporte que selon Stu Brumbaugh, assistant lors du tournage de « The Old Way », Hannah Gutierrez-Reed aurait tiré à plusieurs reprise sans prévenir, ni les équipes ni les acteurs. Un comportement qui va à l’encontre des règles de sécurité appliquées lors des tournages. « Elle parlait au coordinateur des cascades, et elle a juste tiré une balle. On aurait dit qu’elle avait tiré sur le sol, et c’est là que Nick s’est vraiment emporté contre elle. C’est à ce moment-là que j’ai dit qu’il fallait la virer. C’est l’armurière la plus inexpérimentée avec qui j’ai jamais travaillé. Je ne sais pas pourquoi elle n’a pas été licenciée » raconte-t-il.

« Préviens ! Tu viens juste de faire exploser mes p*tain de tympans ! » aurait crié Nicolas Cage. Après cet incident, l’assistant de tournage serait alors allé voir le directeur artistique pour lui dire qu’elle devait partir : « Après tout ça, j’étais énervé aussi. C’est une novice ».

Un autre témoin vient appuyer les propos de Stu Brumbaugh en déclarant qu’elle avait « mis à plusieurs reprises les acteurs et l’équipe dans des situations inutiles et dangereuses ». Enfin, une autre source anonyme a déclaré à CNN à propos du tournage de « The Old Way » : « Elle ne portait pas les armes à feu en toute sécurité. Elle avait des pistolets rangés sous ses aisselles et portait dans chaque main des fusils prêts à être utilisés dans la scène. Les armes à feu étaient dirigées vers les gens. Elle s’est retournée et les pistolets qui étaient sous ses aisselles étaient dirigés vers les gens ».