Affaire Baldwin: le chef de l’éclairage partage la dernière image du tournage (photo)

Jeudi 21 octobre, la jeune est femme est décédé après avoir pris une balle. La balle a aussi blessé le réalisateur Joel Souza qui se tenait derrière elle. Serge Svetnoy a beaucoup travaillé avec Halyna Hutchins avant ce tournage et écrit sur Facebook : « J’ai travaillé avec elle sur presque tous ses films. Nous nous sommes brûlés au soleil, gelés dans la neige pendant le tournage. Nous avons pris soin les uns des autres ».

Serge Svetnoy était le chef de l’éclairage sur le plateau du film « Rust ». Il était à côté de la responsable de la photographie, Halyna Hutchins lorsque l’arme s’est déchargée de façon non intentionnelle. L’homme a partagé sur Facebook plusieurs photos de Halyna Hutchins mais aussi des photos prises sur le plateau au moment de l’accident mortel. Dans ses posts sur Facebook, il écrit : « Je l’ai tenue dans mes bras quand elle est morte. (…) J’avais son sang sur mes mains ».

Sur la photo postée, on peut voir Halyna Hutchins, dos à la caméra portant une casquette blanche. Sur le même cliché Alec Baldwin est lui aussi de dos, Serge Svetnoy est à la droite d’Halyna Hutchins. Pour le chef de l’éclairage, la faute revient à la personne qui aurait dû vérifier les armes sur le plateau : « La personne qui était censée annoncer que l’arme chargée se trouvait sur les lieux et ne l’a pas fait. La personne qui aurait dû vérifier cette arme avant de l’apporter sur le plateau ne l’a pas fait. Les membres de l’équipe travaillaient dans tous sauf un : celui en charge des armes » accuse-t-il.

Serge Svetnoy - Source : Facebook

Il continue à écrire sous son post : « Pour économiser un centime, vous embauchez parfois des personnes qui ne sont pas pleinement qualifiées pour un travail compliqué et dangereux, et vous risquez la vie des autres personnes de la région ainsi que la vôtre (…) Je comprends que vous vous battez toujours pour le budget, mais vous ne pouvez pas laisser cela se reproduire. Il devrait toujours y avoir au moins un professionnel dans chaque département qui connaît le métier. Empêcher une telle tragédie comme celle d’Halyna est un must absolu ».

Enfin il prend la défense de l’acteur Alec Baldwin : « Je ne souhaite à personne ce que l’acteur Alec Baldwin, qui a reçu le pistolet sur le plateau, traverse. Il doit vivre avec l’idée qu’il a pris une vie humaine à cause de personnes non professionnelles ».