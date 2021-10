«Danse avec les stars»: Tayc et Fauve Hautot enflamment le parquet

Lucie Lucas a ouvert le bal, mais n’a pas convaincu malgré une belle histoire racontée tout au long de la danse, une danse contemporaine sur « Hometown Glory » d’Adele. Le jeune Michou a ensuite pris le relais, obtenant 7 points de plus que Lucie Lucas grâce à un tango argentin sur « Promesses » de Big Flo et Oli.

Venait ensuite le tour d’Aurélie Pons et Adrien Caby, plusieurs fois en danger depuis le début de la compétition. Avec un quickstep sur « La Seine » de Vanessa Paradis et M, le duo a reçu quelques remarques mais le jury a noté l’évolution de la comédienne. Gérémy Crédeville suivait Aurélie Pons, et a effectué une danse contemporaine sur le titre « Quand je marche » de Ben Mazué. « La meilleure prestation » de l’humoriste selon Denitsa Ikonomova. Le public a d’ailleurs attribué 8.9 au duo.

Plus de 42 points !

Venait ensuite le tour de Tayc et Fauve Hautot. Et le couple a littéralement enflammé le parquet de « DALS ». Si le duo figure depuis le début parmi les meilleurs de la compétition, il a encore impressionné le jury vendredi soir, avec un jive sur « Blinding Lights » de The Weeknd. Leur prestation a conquis tout le monde, et Tayc et Fauve ont récolté 42.2 points, grâce notamment à un 9 de Chris Marques et de Jean-Paul Gaultier et un 9.2 du public !

Restaient Bilal Hassani, meilleur élève de cette saison jusqu’à maintenant, et Dita Von Teese. Le premier a performé sur « No Me Dejes », avec une rumba. Une performance très émotive pour Bilal Hassani, qui a valu 39.9 points au duo. Sur « Lollipop » de Mika, Dita Von Teese et Christophe Licata ont eux effectué un quickstep. Si le jury a souligné quelques petites imperfections techniques, le duo a tout de même obtenu 39.2 points.

Parmi les trois meilleurs du classement, ce sont Dita Von Teese et Christophe Licata qui se sont retrouvés en face-à-face, aux côtés de Lucie Lucas et Anthony Colette et Aurélie Pons et Adrien Caby, les deux couples de la première partie de soirée ayant obtenu les moins bonnes notes.

À l’issue de l’épreuve, c’est Lucie Lucas qui a quitté l’aventure, alors qu’Aurélie Pons a été sauvée par le public et Dita Von Teese par les jurés.