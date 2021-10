Anne-Elisabeth Lemoine morte de rire à cause d’un problème technique sur le plateau de «C à vous» (vidéo)

Alors qu’il avait préparé une séquence dont il a le secret, Betrand Chameroy s’est retrouvé bien seul pendant sa chronique « L’ABC » dans « C à vous ». Après avoir lancé son intervention avec une séquence du JT de TF1, où l’on voit une petite fille de dix ans se maquiller « avant d’aller en soirée », Bertrand Chameroy enchaîne avec le montage qu’il a préparé. Sauf que son micro se coupe, et il ne remarque rien.

Les téléspectateurs découvrent les images, en entendant à peine le commentaire du chroniqueur. Ce n’est qu’au milieu de la séquence qu’un technicien lui apporte un nouveau micro, et que Bertrand Chameroy comprend que personne ne l’entendait. « J’étais fermé depuis le début ? », demande-t-il pendant que la séquence tourne encore.

Sur le plateau, Anne-Elisabeth Lemoine et ses invités - Pascal Obispo et Joey Starr - se marrent. « On la refera demain du coup », peste Bertrand Chameroy, avec une grimace ironique, « Encore une belle séquence, par la régie de ‘C à vous’ ! ». Une dernière remarque qui a fait éclater de rire Anne-Elisabeth Lemoine.