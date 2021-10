Halloween : pourquoi se déguise-t-on ?

Le 31 octobre, pour fêter Halloween et aller à la recherche de friandises, les enfants aiment se déguiser en zombies, sorcières et autres créatures effrayantes. Mais d’où vient cette habitude ? Pour la comprendre, il faut revenir à l’origine de la célébration. Halloween aurait en effet pour ancêtre la fête celtique de Samain, célébrée en Ecosse et en Irlande.

Ce jour marquait la fin de l’année et le début de la suite. Et pour les Celtes, les frontières entre le monde des vivants et celui des morts s’ouvraient cette nuit-là et les esprits venaient hanter les vivants. Alors pour les éloigner, il fallait porter des vêtements effrayants, rapporte le site Ça m’intéresse.

S’il s’agit aujourd’hui d’un amusement, le fait de se déguiser le 31 octobre avait au départ une vocation de protection contre les âmes des morts. Chaque année, certains déguisement reviennent, étant devenus des vêtements traditionnellement associés à Halloween. Mais l’actualité influence désormais aussi le choix de la tenue (films, séries, personnalités...).