Le dernier shooting photo de Madonna rendant hommage à Marilyn Monroe provoque l’indignation

Madonna a voulu rendre hommage à la chanteuse Marilyn Monroe à travers un shooting photo. Les internautes y ont surtout vu un manque de respect. Pour le dernier numéro de « V Magazine », la star de la pop a voulu prendre la pose devant Steven Klein, à la façon de Marilyn Monroe. Cependant, elle n’a pas choisi n’importe quel cadre puisque Madonna a posé dans une reproduction de la chambre de Marilyn Monroe et plus particulièrement, le lit sur lequel la star s’est donnée la mort en 1962. Marilyn Monroe avait aussi donné une séance photo dans cette chambre, six semaines avant qu’elle ne se suicide.

Pour les internautes, le shotting de Madonna est un « manque de respect », « dégoûtant et irrespectueux ». Ils reprochent en autres à Madonna de « glamouriser » la dépression de Marilyn Monroe et de mettre en scène son suicide. Madonna pose notamment allongée sur le ventre, comme inerte, avec des boîtes de médicaments sur la table de chevet.