Mariah Carey ouvre la saison de Noël en éclatant des citrouilles (vidéo)

C’est devenu une tradition désormais, à chaque fois que la période de Noël arrive, Mariah Carey revient avec son titre phare « All I Want For Christmas Is You ». Cette année, pour célébrer la fin d’Halloween et l’approche des fêtes de fin d’année, Mariah Carey a régalé ses fans d’une vidéo plutôt marquante. En effet, la reine des fêtes a décidé tout bonnement d’écraser des citrouilles avec une batte de baseball décorée comme un sucre d’orge.

Dans la vidéo partagée cette année, Mariah Carey s’introduit en talons hauts et robe rouge, dans une maison pour y saccager les décorations d’Halloween. Il ne faut pas longtemps avant que son tube « All I Want For Christmas, Is You » démarre.