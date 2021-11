Un Belge sur cinq a du mal à se chauffer

La précarité énergétique est deux fois plus forte en Wallonie qu’en Flandre. Les services d’aide sont assaillis de demandes.

Un gros pull sur le dos pour limiter la consommation d’énergie. Voilà le quotidien de nombreux Belges, dont une proportion d’isolés, de familles monoparentales et de femmes, révèle la Fondation Roi Baudouin. - BelgaImage

Triste réalité : une famille belge sur cinq a des difficultés financières pour se chauffer ou s’éclairer… Et la situation, plus critique en Wallonie qu’ailleurs, s’est sans doute encore aggravée ces derniers jours avec la hausse subite des prix de l’énergie. Un simple exemple : le prix du mazout de chauffage a carrément doublé en une année, passant de 40 à 80 centimes le litre entre octobre 2020 et octobre 2021… Sur le terrain, le constat est glaçant.

Les témoignages et les appels à l’aide qui arrivent au numéro de téléphone d’Énergie Info...