«On est en direct»: la métamorphose impressionnante de Laurent Baffie (images)

Lors de son passage dans l’émission « On est en direct » sur la chaîne publique France 2, Laurent Baffie a fait parler de lui. En effet, le chroniqueur semble avoir subi une réelle transformation physique. Le Français de 63 ans a l’air d’avoir plus de barbe et de cheveux, confie RTL. Des internautes ne l’ont même pas reconnu, et d’autres abordent la chirurgie esthétique. Laurent Baffie a finalement reconnu avoir eu recours à la greffe de cheveux ainsi qu’au lifting de la peau de son visage.

Après avoir constaté les réactions sur les réseaux sociaux, il a tenu à s’exprimer sur le sujet avec un tweet bien à sa façon : « J’ai fait des implants et les poches sous les yeux il y a deux ans et les gens le découvrent maintenant. Pour le blanchiment de l’anus je vous tiens au courant »