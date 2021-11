Quand la production de «Koh-Lanta» se moque de Christelle (vidéo)

Mardi soir, les aventuriers de « Koh-Lanta : la Légende », répartis en binôme, se sont affrontés sur l’épreuve mythique de la course à l’aveugle. Chaque année, ce jeu où un candidat a les yeux bandés et son binôme le guide à l’aide de sa voix donne lieu à d’improbables situations et des gamelles.

Et si mardi soir, tous les téléspectateurs ont vu celle la collision de Jade et Phil, la séquence où Christelle se prend un poteau est presque passée inaperçue. À part pour la production et le community manager de « Koh-Lanta » pas hésité à épingler la scène sur le compte officiel de l’émission. « Pardon Christelle, mais on a ri », peut-on lire en légende, suivi d’un « Ça va quand même ? ».