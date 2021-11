Koh-Lanta: six mois après le tournage, Coumba n’a toujours pas digéré son élimination

L’aventurière au caractère bien trempé n’a en effet pas digéré que la double gagnante de « Koh-Lanta » cite son nom lors des Ambassadeurs, et précipite ainsi sa sortie du jeu. Mardi soir, Coumba a d’ailleurs encore attaqué Clémence, la désignant comme son « bourreau » et se réjouissant de la voir quitter le jeu en même temps qu’elle. Avant ça, elle n’avait d’ailleurs pas daigné adresser la parole à son adversaire lorsque celle-ci était arrivée sur l’île des bannis.

Aujourd’hui, près de six mois après la fin du tournage de ce « Koh-Lanta : la Légende », Coumba n’a toujours pas accepté les explications de Clémence sur son élimination, comme l’a expliqué cette dernière à PurePeople. « Coumba ne veut toujours pas écouter mes explications, mais quand elle se sentira prête à les entendre, je serai là », a raconté Clémence, rappelant tout de même que Coumba a voté trois fois contre elle au cours de l’aventure. « Même si je suis une personne compréhensive, calme et posée, j'ai montré que dans mes différentes aventures j'ai aussi mon mot à dire et quand je peux faire des choix et m'exprimer je le fais par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Mon choix d'éliminer Coumba était justifié ».

Clémence a beau avoir tenté de faire preuve de compréhension à l’égard de sa co-aventurière, cela n’a pas été concluant.