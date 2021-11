Koh-Lanta: gros coup de bluff au conseil (vidéo)

Cette semaine, chaque aventurier a vu son destin lié à celui d’un autre candidat. Et comme chaque année, cela a chamboulé toutes les stratégies sur le camp. Associés au hasard, les naufragés gagnaient (ou perdaient) à deux et étaient évidemment éliminés à deux également. Claude s’est retrouvé avec Laurent, Sam avec Jade, Alix avec Phil, Christelle avec Teheiura et Loïc avec Ugo.

La production avait prévu le fameux jeu de la boue pour l’épreuve de confort. Un jeu qui a souri à Phil et Alix. Leur calme a payé et ils ont pu profiter d’une récompense sur l’île de Vahiné, où ils ont été accueillis par des locaux et ont mangé à leur faim.

Venait ensuite l’épreuve d’immunité, avec un autre grand classique de « Koh-Lanta » : la course avec un aventurier aveuglé et l’autre qui le guide par la voix uniquement. Loïc et Ugo ont surclassé tout le monde, Loïc rapportant rapidement les trois anneaux nécessaires à la victoire. En galère tout au long de l’épreuve, Sam et Jade sont finalement arrivés derniers, et ont écopé d’un vote contre eux pour le conseil.

Coup de poker au conseil

Plusieurs binômes se sentaient en danger après ces deux épreuves en duo, et particulièrement Alix (et donc Phil) qui avait déjà reçu plusieurs votes contre elle aux précédents conseils. Mais la candidate a décidé de jouer un gros coup de bluff pour sauver sa peau. Elle a fait croire à Laurent qu’elle possédait un collier d’immunité. Plusieurs naufragés ont donc changé leur stratégie, ce qui a porté préjudice à Christelle. Elle a entraîné Teheiura dans sa chute. L’histoire se répète pour le Polynésien, qui avait déjà été éliminé lors de la semaine des destins liés pendant sa dernière aventure, « Koh-Lanta : l’île des héros ».