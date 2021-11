Laurent Baffie explique les raisons de son recours à la chirurgie esthétique

Laurent Baffie a surpris tout le monde samedi dernier, lors de son passage dans « On est en direct », l’émission de Laurent Ruquier. Celui qu’on voyait depuis des années avec un crâne dégarni est en effet apparu avec beaucoup plus de cheveux que d’habitude. Un changement physique tellement important que plusieurs téléspectateurs ne l’avaient pas reconnu !

Ce mercredi matin, l’humoriste est revenu sur son recours à la chirurgie esthétique, alors qu’il était invité dans Culture Médias sur Europe 1. « J’ai fait des implants capillaires il y a deux ans. Douillet comme je suis, c’était vraiment étonnant que je finisse par faire ça », a expliqué Laurent Baffie, avant de confier qu’il a également subi une autre opération, la même année : « J’ai fait également mes poches sous les yeux parce que j’avais un air fatigué en permanence ». Et cet air fatigué lui causait du souci : « Les gens me disaient que j’étais malade. Et comme je suis hypercondriaque, je ne supportais pas ça ».

Voilà donc l’explication !