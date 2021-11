La RTBF annonce du changement pour les 10 ans de «The Voice»

En janvier prochain, la RTBF fêtera les 10 ans de « The Voice ». Et pour marquer le coup, le service public a apporté quelques changements à son programme, dont le tournage a commencé cette semaine. Petit tour des nouveautés de cette dixième saison.

Les coachs

Les fauteuils rouges accueilleront deux nouvelles têtes pour l’édition anniversaire de « The Voice ». Ce sont le rappeur français Black M et Christophe Willem qui prendront place dans l’équipe des coachs, aux côtés de l’infatigable BJ Scott et de Typh Barrow, présente pour la troisième saison consécutive.

Les blinds

La première étape du concours, les Blinds Auditions, aura lieu sur sept semaines au lieu de six cette année et les coachs pourront accueillir 15 talents dans leur équipe. Pour attirer les meilleures voix dans leur team et empêcher leurs collègues de faire de même, chaque jury pourra utiliser le fameux « Blocked ». Ce joker permet à un coach d’en bloquer un autre pour éviter qu’un talent buzzé aille dans l’équipe adverse.

Les K.O., la nouvelle étape

Une nouvelle épreuve fera son apparition après les auditions à l’aveugle : les K.O. Cette étape remplacera celle des duels. Pour les K.O., les quatre coachs choisiront trois talents qui interpréteront sur scène une chanson de leur choix, tour à tour. À l’issue des trois prestations, un seul des trois talents passera à l’épreuve suivante, celle des lives. Typh Barrow, BJ Scott, Black M et Christophe Willem emmèneront au total cinq talents pour cette étape en direct. Sauf si l’un d’eux vole une sixième voix éliminée par un autre coach.

Fanny Jandrain à la présentation

Un dernier petit changement : Maureen Louys ne présentera pas l’émission avant les lives. L’habituelle présentatrice vient en effet de donner naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Achille, et reprendra les rênes de l’émission après les K.O. En attendant, c’est Fanny Jandrain qui présentera « The Voice ».