Denitsa Ikonomova: «La danse, c’est un langage corporel»

Danseuse professionnelle, Denitsa Ikonomova a débarqué dans le concours de danse de TF1 lors de la troisième saison. Depuis, elle a décroché à quatre reprises la victoire ! Clément Rémiens, Laurent Maistret, Loïc Nottet et Rayane Bensetti ont remporté leur saison respective grâce au talent de la jeune femme. Depuis le lancement de cette onzième édition, ce n’est plus sur le parquet que les téléspectateurs ont retrouvé Denitsa, mais bien sur le banc des jurés ! Chaque semaine, aux côtés de François Alu, Jean-Paul Gaultier et Chris Marques, elle juge les prestations des célébrités...