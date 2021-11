«Voilà, c’est fini»: les adieux de Hakima Darhmouch à la RTBF

Après avoir passé trois ans au sein de la RTBF, Hakima Darhmouch s’en va. Celle qui avait quitté RTL TVI en 2018 pour entrer au service public en tant que responsable Culture et musique a posté un petit mot d’adieu vendredi soir.

« Voilà, c’est fini… Après plus de trois années passées à la RTBF, je tourne une page », écrit Hakima Darhmouch, qui va se lancer maintenant dans l’entrepreneuriat. « Les souvenirs défilent », poursuit-elle, avant de remercier les équipes « pour les moments inoubliables passés ensemble », « des moments intenses et exaltants au service du public et de la Culture ».

Le départ d’Hakima Darhmouch avait été annoncé fin septembre, via un communiqué de la RTBF. La journaliste y expliquait son projet de rejoindre l’agence de consultance Akkanto, qui accompagne des entreprises dans la gestion de leur réputation. Elle confiait également son envie de mener « des projets en solo ».