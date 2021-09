Hakima Darhmouch quitte la RTBF

Hakima Darhmouch avait rejoint en mai 2018 la RTBF, comme responsable de la thématique culture et musique. Elle a décidé de quitter le boulevard Reyers au mois de novembre prochain pour se lancer dans « la grande aventure entrepreneuriale », selon un communiqué de la RTBF. « Elle souhaite désormais se focaliser sur les compétences acquises tout au long de sa carrière », précise encore l’entreprise.

« C’est un au revoir mûrement réfléchi mais non dénué d’émotion », explique l’ex-présentatrice du JT de RTL-TVI. « Je suis heureuse d’avoir fait partie d’une entreprise qui propose une vision stratégique face aux défis majeurs que nous vivons. J’y ai côtoyé des équipes passionnées, dédiées au public au sens large du terme et avec qui j’ai entretenu des collaborations riches et intenses. Chaque jour passé au sein du média public a été source de fierté, car la RTBF est au cœur des enjeux culturels et est porteur d’initiatives », précise-t-elle encore